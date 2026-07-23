CIRCULA EN REDES: MARCELO ES EXHIBIDO RECIBIENDO SOBORNO DE TRANSPORTISTA EN CARMEN; ¿LO SANCIONARÁN?

EN COMUNICADO, LA SPSC ASEGURA QUE ABRIÓ CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Luego de la reciente paralización de la flota policiaca por problemas con el abasto de gasolina, surge nuevo escándalo protagonizado por agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, a cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz, ya que un video que se viralizó en redes sociales los muestra recibiendo una “mordida” de un transportista en Ciudad del Carmen.

Los hechos ocurrieron el ayer miércoles sobre la concurrida avenida “Isla de Tris”, y en la grabación se observa cómo el chofer extrae billetes de su cartera y coloca discretamente al alcance de la unidad, para que un uniformado, identificado como jefe de sector de la Policía Estatal Preventiva (PEP), se acerque y lo agarre.

Ante la evidencia contundente del soborno y la presión social, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) emitió comunicado donde anuncia la apertura formal de una carpeta de investigación, a través de la Dirección General de Asuntos Internos.

El expediente, asegura, fue turnado de inmediato a la Comisión de Honor y Justicia para el deslinde de responsabilidades, bajo la promesa institucional de que “nadie está por encima de la ley” y que se aplicarán sanciones administrativas y legales estrictas.

Sin embargo, surgen cuestionamientos como: “¿Aplicarán todo el peso de la ley al genízaro?, y ¿cómo influirá en la manera de proceder de la autoridad el que Carmen esté gobernado por Morena y su exedil Pablo Gutiérrez aspira a ser candidato de ese partido a la gubernatura?

Fuentes: Visión Política Noticias.