jueves, julio 23, 2026
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¡SUSTO PARA LOS VECINOS! PEPENADOR QUEMA BASURA ACUMULADA EN EL FRENTE DE UNA CASA EN SIGLO XXI Y HUYE

-BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL CONTROLARON EL SINIESTRO

San Francisco de Campeche.- Hoy jueves 23 de julio en horas de la mañana, un pepenador prendió fuego a la basura que estaba acumulada en la parte delantera de una casa invadida, lo que alertó a los vecinos, quienes reportaron los hechos al 911 y minutos después llegaron bomberos y Protección Civil Municipal para controlar el fuego.

La vivienda se ubica en la calle 12 por 13 de Siglo XXI.

No hay personas heridas y el responsable huyó.

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