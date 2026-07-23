CON EL REPORTADO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, VAN 12 CASOS DE GUSANO BARRENADOR EN HUMANOS
De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), Campeche registra 12 casos de miasis por Cochliomyia hominivorax en personas, desde el inicio de la vigilancia epidemiológica en 2025 y hasta la semana epidemiológica 27 de 2026.
De esa cifra, cuatro fueron confirmados el año pasado y 8 corresponden a este 2026. En los últimos 7 días fue notificado un nuevo caso en la entidad.
El informe señala que Campeche concentra el 2.5 por ciento de los 508 casos acumulados a nivel nacional, y que hasta el corte del 17 de julio de 2026 no registra defunciones relacionadas con esta enfermedad.
A nivel nacional, durante 2025 se confirmaron 117 casos, mientras en lo que va de 2026 se han contabilizado 391, para un acumulado de 508 casos y 3 defunciones.