ANTE INDIFERENCIA DE AUTORIDADES, TAXISTA BACHEA LA CARRETERA ESTATAL ESCÁRCEGA-CANDELARIA PARA PREVENIR ACCIDENTES

Escárcega.- Harto de la indiferencia de las autoridades y de ver cómo incontables vehículos registran daños por circular en la pésima carretera estatal Escárcega-Candelaria, el taxista Jorge Vallejos, conocido como “El Caballo”, decidió comenzar a tapar algunos de los baches más profundos con material que consiguió por su cuenta.

El trabajador del volante explicó que por los continuos viajes que realiza hacia División del Norte, ha sido testigo de cómo varios conductores han reventado los neumáticos de sus unidades al caer en los enormes hoyancos que existen sobre esta vía.

Aunque hasta el momento los incidentes han sido menores, las condiciones de la carretera representan un riesgo permanente para quienes transitan por ella, ante lo cual optó por realizar esta labor para prevenir accidentes.

“La situación no es para que me aplaudan, sino para evitar accidentes, pues como conductores todos estamos en riesgo”, expresó.

Mientras tanto, automovilistas hicieron un llamado a las autoridades competentes a que rehabiliten de manera integral esa carretera estatal, ya que el deterioro de la cinta asfáltica sigue poniendo en peligro todos los días a cientos de conductores.