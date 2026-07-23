MADRE PIDE AYUDA A LAYDA PARA PODER VER A SUS HIJOS MENORES, Y DENUNCIA QUE NO LE INFORMAN CÓMO ESTÁN

Ciudad del Carmen.- Elena Briceño López, madre de los menores resguardados por las autoridades, solicitó la intervención de la gobernadora Layda Sansores y de las instancias competentes para que le permitan reencontrarse con sus hijos, pues desde el pasado 16 de junio, cuando fueron separados de ella durante un operativo, no ha podido verlos ni le dan información sobre su situación.

La mujer relató que ese día no estaba en su domicilio, pues trabajaba, y que vecinos le avisaron de la llegada de autoridades al inmueble. Desde entonces, dijo, inició la búsqueda de sus hijos, pero no le permitieron tener contacto con ellos.

Briceño López aseguró que luego se enteró de que una mujer (Adriana G. P.) que afirma ser familiar de los menores, presentó denuncia en su contra por supuesto maltrato infantil, lo que rechazó y sostuvo que siempre los ha cuidado.

También acusó que la encargada del caso en el DIF (de nombre Beatriz) no le da información, entregó a sus hijos a la otra mujer y no le permite verlos. La reportó en la institución y le informaron que no trabaja directamente ahí, sino en la Fiscalía.

Como parte de su defensa, afirmó que uno de los menores mantiene un excelente desempeño escolar y que sus maestros pueden dar testimonio de que es un niño aplicado, inteligente y con buenas calificaciones, por lo que considera que los señalamientos en su contra carecen de sustento.

Asimismo, manifestó su preocupación al señalar que las personas con las que actualmente permanecen los menores no son familiares cercanos y que sus hijos apenas las conocían, ante lo cual teme por su bienestar y no sabe las condiciones en que están.

La madre también denunció que, al acudir a las dependencias encargadas del caso, no obtuvo información sobre la situación jurídica de sus hijos y únicamente le indicaron que acudiera a la Comisión de Derechos Humanos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales para revisar su caso, garantizar el debido proceso y permitirle reencontrarse con sus hijos, pues aseguró que su única intención es comprobar que se encuentran bien y continuar con los procedimientos legales correspondientes.