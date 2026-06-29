TRANSFORMADORES OBSOLETOS AGRAVAN LOS APAGONES EN CAMPECHE ¡URGE MANTENIMIENTO!

Querubín Peralta Ramos, representante de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, atribuyó los cada vez más frecuentes apagones tanto a la capital como a diversas comunidades del Estado, a la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y a la insuficiente capacidad de los transformadores y subestaciones.

Los constantes “cortes” eléctricos continúan afectando a colonias, fraccionamientos, avenidas y comunidades rurales de Campeche, situación que ha incrementado el descontento de la población, aseveró.

El problema, resaltó, no es exclusivo del Estado, pues se presenta en distintas entidades del país, aunque en la capital campechana los apagones se han vuelto cada vez más frecuentes, y entre las zonas afectadas mencionó Minas, San Rafael, Cuatro Caminos y Jardines, así como comunidades como Oxcabchén y Guayamón.

Peralta Ramos indicó que anteriormente la mayoría de los hogares utilizaba servicio de 110 voltios, pero en la actualidad requiere 220, lo que ha provocado que los transformadores de 20 ó 25 kilowatts resulten insuficientes cuando, afirmó, deberían ser de al menos 50 kilowatts e incluso instalar 2 por poste en algunos sectores.

Añadió que las subestaciones también han sido rebasadas por el crecimiento de la demanda eléctrica, especialmente por el incremento de comercios y establecimientos que requieren servicio trifásico para su operación, y como ejemplo, citó el suministro que recibe un hotel ubicado en Uayamón, el cual se abastece de una línea proveniente del municipio de Hopelchén que recorre más de 200 kilómetros, y también alimenta a diversas comunidades, lo que ocasiona caídas de voltaje.

Por último, el representante de la organización explicó que desde hace tiempo han gestionado la construcción de una nueva línea de distribución desde Chiná hacia esa zona, lo que reduciría la distancia del suministro a unos 10 kilómetros y, con ello, disminuirían los bajones de energía que afectan a los habitantes.