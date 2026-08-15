EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 AGOSTO DE 2026

EMBESTIDA CONTRA ALITO, POR DENUNCIAR NARCO NEXOS.

La columna Bajo Reserva, de El Universal, adelanta que Morena tiene en la mira al exgobernador Alejandro Moreno y prepara la embestida para desaforarlo y procesarlo. La línea, como dijimos el pasado miércoles, la dio Claudia Sheinbaum, que ya se cansó de que la califiquen de narcopresidenta porque pertenece a un narcopartido y mantiene un narcogobierno. Reproducimos.

“Ahora que hay una cacería de exgobernadores de oposición, senadores y diputados oficialistas aseguran que… la Fiscalía General de la República pretende reabrir la carpeta de investigación contra… Alejandro ‘Alito’ Moreno. De acuerdo con los legisladores, la FGR ya habría corregido los vacíos legales de la anterior acusación por enriquecimiento ilícito y otros delitos, por lo que el tema podría cobrar fuerza en contra de don Alito, quien ha estado muy activo en Washington acusando a Morena de censura. ¿Será el próximo en la lista de la Fiscalía?”

La presidenta arreció las presiones políticas y judiciales contra Alejandro Moreno, en su afán de ocultar lo inocultable: sus nexos con el crimen organizado, pues continúa protegiendo al narcogobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien acordó y operó con el Cartel de Sinaloa para ganar su elección. Y para que no se hable más de los nexos de su partido Morena con el narco, impone la censura a medios y políticos opositores. ¿Hasta cuándo?

TURISMO EN DECADENCIA, TRÁGICA GESTIÓN DE SOLÍS.

La diputada Mónica Fernández Montúfar, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, le puso los puntos sobre las íes a la fatídica secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, durante su comparecencia, en la que calificó su gestión como “verdaderamente trágica”. Aquí parte de lo que le dijo.

“Creo que no entendiste a qué venías. Nosotros te votamos un presupuesto, y tú vienes aquí para que podamos rendirle cuentas a los ciudadanos. Es tu obligación decir cuánto has gastado en cada municipio, tienes que traer desagregadas las cantidades y explicarlas. Es poco profesional que nos presentes láminas con totales sin desagregados, la verdad habla muy mal de usted… El problema no es la falta de actividades, sino de resultados. ¿Donde comienza la promoción turística y dónde acaba tu promoción personal? La única que sale en todos los promocionales eres tú Adda. ¿Cómo explicas que la derrama turística haya caído 120 millones de pesos? ¿Qué porcentaje de los visitantes pueden atribuirse a campañas y acciones de la secretaría? Viajaste a la Fitur con un costo superior al millón de pesos, ¿de qué sirvió?”

Ni se equivoca ni exagera la diputada Fernández Montúfar, que al concluir su intervención puntualizó: “Campeche no necesita una secretaria que se promocione, necesita una que llene hoteles, restaurantes y los bolsillos de la gente. La ocupación hotelera ha ido en decadencia año con año.” Cierto, ¿lo entenderá Adda Solís?