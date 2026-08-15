EL JAGUAR “REGALADO” DE 1.6 MDP SOLO ESTARÁ TEMPORALMENTE EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA

Durante su comparecencia de este viernes, la directora del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche (ICAECAM), Mónica Sosa, informó que el Jaguar Monumental solo permanecerá temporalmente en la Plaza de la República. En la escultura se invirtieron 1.6 millones de pesos y, durante su develación, la gobernadora Layda Sansores San Román aseguró que había sido “un regalo”.

Sosa no precisó por cuánto tiempo permanecerá el jaguar en la Plaza de la República ni qué ocurrirá con la escultura una vez que concluya su exhibición en ese sitio.