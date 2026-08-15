¡OTRO SISMO AHORA EN ESPAÑA! FUERTE TEMBLOR SACUDE GRANADA Y SE SIENTE EN VARIAS PROVINCIAS

Un fuerte sismo sacudió Granada, en el sur de España, durante la madrugada de este sábado, y fue percibido en distintos puntos de Andalucía, entre ellos Málaga, Córdoba y Sevilla.

Los primeros reportes difundieron una magnitud de 5.2; sin embargo, información posterior del Instituto Geográfico Nacional (IGN), citada por medios españoles, situó el movimiento en magnitud 5, con epicentro en Alhendín, Granada. La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico.

El movimiento ocurrió alrededor de la 1:04 horas, tiempo local, y provocó más de 80 llamadas al servicio de emergencias 112. Las autoridades recomendaron alejarse de fachadas, cornisas, balcones y muros ante el riesgo de desprendimientos. Posteriormente se registraron réplicas de menor magnitud en localidades cercanas.

Hasta los primeros reportes consultados no se informaba de víctimas, mientras las autoridades mantenían vigilancia sobre posibles afectaciones.