sábado, agosto 15, 2026
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81 ESCUELAS DE CAMPECHE CARECEN DE AGUA POTABLE, ADMITE SECRETARIO DE EDUCACIÓN

San Francisco de Campeche.- Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Educación, Candelario Pacheco Pacheco, reconoció que actualmente 81 planteles de Campeche no cuentan con servicio de agua potable y deben abastecerse mediante pozos propios. La problemática se concentra principalmente en Calakmul, donde se encuentran 73 de las escuelas; otras siete están en Candelaria y una en Carmen. El funcionario explicó que la carencia se debe, principalmente, a que las propias comunidades donde se ubican estos centros educativos tampoco disponen del servicio.

Pese a esta deficiencia, Pacheco Pacheco aseguró que las escuelas del estado se encuentran en condiciones para prestar el servicio educativo y señaló que los demás planteles cuentan con energía eléctrica y ventiladores. En el caso de las 81 escuelas sin agua potable, indicó que corresponde atender esta necesidad de manera específica.

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