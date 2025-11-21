SINDICALIZADOS PIDEN AYUDA AL GOBIERNO ESTATAL ANTE FALTA DE PAGO DE LA ALCALDESA MARIELA SÁNCHEZ; “¿CÓMO LE DIGO A MIS HIJAS QUE NO TENGO DINERO?”: AFECTADA

Tenabo.- Desesperados y molestos por la falta de respuesta de la alcaldesa Mariela Sánchez Espinosa ante su insistente llamado a dialogar para encontrar una solución, trabajadores del Ayuntamiento de Tenabo encabezados por el secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, llegaron al Palacio de Gobierno para pedir ayuda a la Administración estatal para que les paguen la quincena pasada.

Expusieron que son más de 300 empleados afectados.

Un sindicalizado expuso que por la falta de pago, las madres trabajadoras no envían a sus hijos a la escuela porque eso implica gasto.

En tanto, una madre soltera relató que ella representa el único ingreso económico en su casa, y planteó molesta: “¿cómo llego a decirles a mi hija en carrera y a la otra en la prepa que no tengo para sus pasajes, gastadas y colegiaturas, ni para la comida? Eso es lo que no se ha puesto a pensar la presidenta (Mariela Sánchez)”.