DE SELFIES Y RIDÍCULOS

En estos momentos los políticos tienen una gran necesidad de likes en las redes y por eso son capaces de hacer circo, maroma y teatro con tal de darse a conocer…

–“No cabe duda que cuando alguien es torpe, bruto y falto de imaginación, las oportunidades para dar a conocer sus deficiencias se le multiplican a lo largo del día, como fue el caso del secretario de Bienestar Esteban (Dido) el aprendiz de stripper que simuló ir en ayuda de la población damnificada por las lluvias, para lucirse con sus selfies y fotos en redes sociales” se quejó el bolero don Memín.

–“Lo peor no es que hagan el ridículo compadrito, le dijo doña Chela al rechoncho aseador de calzado, sino que lo presuman y se ostenten como los grandes genios del marketing, pues resulta que el bandido champotonero que quiere ser alcalde de la capital, explicó que el video donde aparece maniobrando con graves deficiencias una pala, fue planeado para que se difunda en las redes sociales y que la gente lo conozca. No importa que la primera impresión que causen es que son unos auténticos inútiles” se mofó.

–“Ciertamente que en estos momentos los políticos tienen una gran necesidad de likes en las redes y por eso son capaces de hacer circo, maroma y teatro con tal de darse a conocer, pero el caso del Bandido champotonero es de antología, porque demostró que jamás en su vida había agarrado una pala y que lo que busca solamente es salir en la foto” aseguró el poeta Casimiro.

–“Hay que recordar que no fue el único en hacer el ridículo, recordó el viejo Julián, ya que también se hizo viral un video donde se observa al secretario estatal de Protección Civil, el junior Anuar, donde aparece tratando de limpiar una alcantarilla con una pala, obteniendo lógicamente nulos resultados. Son personas que en lugar de ayudar, estorban, y que solamente buscan demostrar que están trabajando, cuando la realidad es que obstruyen el trabajo”.

–“Hay que decir que otros representantes de otros partidos también fueron a las zonas inundadas en calidad de turistas políticos, ya que ni llevaron despensas, ni medicinas ni nada para los damnificados. Solo fueron, se pusieron las botas, se tomaron fotos en los charcos y se regresaron. O sea oportunismo prelectoral para aparentar que están al pendiente de los problemas del pueblo, cuando la realidad es que son unos farsantes” despotricó el bolero don Memín.

–Afortunadamente mi colonia no se ha inundado como en otros años, expresó doña Chela, pero que les quede claro a esos aprendices de políticos, que si en mi zona se atreven a ir rolo para tomarse la foto, se van a llevar un buen susto, porque voy a organizar a mis vecinos para que los correteemos a huevazos. No prometo que a tomatazos, porque el kilo sigue a 50 y hasta 60 pesos, pero voy a aprovechar que la reja de huevo bajó a 40 pesos, para almacenar mi arsenal con el cual voy a lanzar verdaderos bombardeos contra esos farsantes” amenazó.