ASEGURAN A 5 INDOCUMENTADOS EN UN CAMIÓN DE LA LÍNEA SUR

Ciudad del Carmen.- Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales derivó en el aseguramiento de 5 personas migrantes que viajaban en un autobús de la línea Sur con número económico 5966, el cual fue interceptado cuando ingresaba a Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, la unidad fue detectada por las autoridades desde la zona de la comunidad 18 de Marzo, por lo cual fue escoltada hasta la terminal de ADO, donde quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes.

En el autobús viajaban 5 personas extranjeras: tres hombres y dos mujeres, quienes presuntamente son originarios de Honduras, Guatemala y Cuba.

Una vez en la terminal, agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de Migración procedieron a verificar su identidad y situación migratoria.

Trascendió que las autoridades ya contaban con información sobre la posible presencia de personas en condición migratoria irregular a bordo de la unidad, por lo que implementaron el operativo para su localización y aseguramiento.

Los asegurados fueron trasladados a las instalaciones correspondientes para continuar con los procedimientos administrativos y médicos establecidos por la ley, mientras se determina su situación jurídica y migratoria en territorio nacional.

La terminal permaneció bajo vigilancia de corporaciones de seguridad durante el desarrollo de las diligencias, sin que se reportaran incidentes mayores entre pasajeros o personal de la empresa de transporte.