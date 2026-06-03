LA POLICÍA ESTATAL LE QUITA SU VEHÍCULO AL PERIODISTA JOEL YNURRETA; ¿REPRESIÓN CONTRA LA CRÍTICA?

-Primero me exhibe en redes y ahora está de cacería en mi contra por supuesta infuncionalidad del Repuve y polarizado no permitido pese a ser el número 1, acusa

Tras exhibir mi foto y mi unidad en redes sociales viene esta cacería, recriminó el periodista crítico Joeel Ynurreta, al denunciar que la Policía Estatal le quitó su vehículo “por supuestamente su Repuve está desactivado y el polarizado no es el permitido, cuando tengo el número 1 y he pasado retenes”.

Relató que le marcaron el alto por la avenida Gobernadores, bajo el argumento de que la cámara de semáforos detectó “movimiento inusual”, por lo cual debían revisar el vehículo y entregar documentación en regla.

Los policías me indicaron que el Repuve estaba desactivado y que el polarizado era de nivel prohibido, cuando es el número 1 y he cruzado retenes, ante lo cual me levantaron la infracción y me quitaron el vehículo, con el cual tengo más de año y medio y he pasado verificación y doble emplacamiento.

Dijo que algo curioso fue que empezaron a revisar abajo del vehículo, ante lo cual empezó a grabar, pues le generó inseguridad al recordar “lo que le hicieron al rector de la UAC, a quien le sembraron un montón de cosas para que después de tenerlo encerrado varios días le dijeran ‘usted disculpe’ y lo soltaron”.

Luego, continuó Joel Ynurreta, llegaron más agentes, entre todos como 10, quienes se portaron ríspidos pero después se calmaron.

Anunció que irá a Derechos Humanos, donde tiene una queja desde el año pasado y ha aportado pruebas del acoso y hostigamiento policiaco, y desde luego a pagar para recuperar la unidad motriz.