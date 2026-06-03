JOVEN DE 18 AÑOS DE OXCABAL FALLECE CUANDO ERA TRASLADADO AL HOSPITAL EN SABANCUY

En la comunidad de Oxcabal, perteneciente al municipio de Carmen, un joven de 18 años de edad perdió la vida la noche de ayer martes tras sufrir un repentino desvanecimiento en el patio de su domicilio.

De acuerdo con información recabada, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando Luis Ángel A. F. realizaba labores cotidianas relacionadas con la alimentación de unos animales. De pronto se desplomó.

Al percatarse de la situación, sus allegados le brindaron auxilio y por medios propios se dirigieron al Hospital IMSS-Bienestar de Sabancuy para que recibiera atención médica. Sin embargo, durante el trayecto se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron notificadas para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos.

El cuerpo será sometido a la necropsia de ley, a fin de determinar las causas del deceso, sobre las cuales hasta el momento las autoridades no han informado.

El caso quedó bajo investigación ministerial, en espera de los resultados periciales.