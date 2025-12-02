martes, diciembre 2, 2025
PLANTÓN PARA EXIGIR A BLUE MARINE QUE PAGUE SERVICIOS REALIZADOS ¡HACE 2 AÑOS!

Ciudad del Carmen.- Trabajadores de la empresa Grúas y Transportes “Becerril” se plantaron desde esta mañana frente a las instalaciones de Blue Marine Subtec y de la Operadora de Servicios Especializados del Sector Petrolero, para exigir el pago de servicios que —denunciaron— realizaron desde hace dos años y por los cuales llevan 18 meses sin recibir ningún abono. Colocaron camiones y se mantuvieron con carteles en el kilómetro 14 de la carretera Carmen–Puerto Real.


Sergio Hernández Jiménez, colaborador de la compañía afectada, explicó el adeudo rebasa los dos años, “pese a que Pemex continúa realizando pagos a Subtec, y la falta de pago impacta tanto a la empresa como a sus empleados, quienes brindaron servicios de transporte y maniobras. Los responsables argumentan impago de la petrolera, pero el crédito lo otorgamos a Subtec, y aunque la contratista habría recibido recursos, persiste la negativa a cubrir lo pendiente”.


Sólo hemos recibido excusas y promesas, mientras la situación financiera de Grúas y Transportes “Becerril” se debilita cada vez más en detrimento de más de 60 trabajadores, muchos con dos meses sin recibir salario y con la incertidumbre del aguinaldo, lamentó, y recalcó que esperan que algún directivo de Subtec dé la cara.
Los manifestantes aseguraron que pese a colocar sus unidades en el acceso, no han impedido la entrada del personal, pues su objetivo no es bloquear operaciones, sino presionar para ser escuchados y recibir el pago pendiente.


El empleado Gabriel Pérez expresó que la crisis golpea directamente a sus familias, quienes dependen de esos ingresos para cerrar el año.

