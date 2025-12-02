martes, diciembre 2, 2025
Lo último:
NacionalesSalud

MÓDULOS SERÁN “FARMACIAS DEL BIENESTAR” PARA DAR MEDICINAS A ABUELITOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ANUNCIA SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy martes 2 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la puesta en marcha del programa “Farmacias del Bienestar”, las cuales, aseguró, beneficiarán a personas adultas mayores y personas con discapacidad que forman parte del programa Salud Casa por Casa.


Son módulos que serán instalados en las Tiendas del Bienestar, detalló, y explicó para esa tarea, cerca de 20 mil enfermeras y enfermeros, además de “médicas y médicos” que visitaron en sus domicilios a los beneficiarios, previo censo de los “servidores de la nación”, y ahora viene la tercera visita para las recetas de las medicinas, principalmente a personas con hipertensión, diabetes y otras enfermedades que requieren medicación permanente.

También te puede gustar

CENIZA DEL VOLCÁN DE GUATEMALA PODRÍA ALCANZAR CHIAPAS 

PROFECO ADVIERTE SOBRE LOS PELIGROS DEL BUEN FIN 2024

Aclara Fonatur que suspensión de Tren Maya solo tiene efecto durante la contingencia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *