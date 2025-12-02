MÓDULOS SERÁN “FARMACIAS DEL BIENESTAR” PARA DAR MEDICINAS A ABUELITOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ANUNCIA SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy martes 2 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la puesta en marcha del programa “Farmacias del Bienestar”, las cuales, aseguró, beneficiarán a personas adultas mayores y personas con discapacidad que forman parte del programa Salud Casa por Casa.



Son módulos que serán instalados en las Tiendas del Bienestar, detalló, y explicó para esa tarea, cerca de 20 mil enfermeras y enfermeros, además de “médicas y médicos” que visitaron en sus domicilios a los beneficiarios, previo censo de los “servidores de la nación”, y ahora viene la tercera visita para las recetas de las medicinas, principalmente a personas con hipertensión, diabetes y otras enfermedades que requieren medicación permanente.