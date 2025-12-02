OPINIÓN: ¡AQUÍ, EL CAMINO REAL! …

OPACIDAD Y CINÍSMO…

El Corresponsal Viajero

Y de nueva cuenta se repite la historia, llega la quincena, los trabajadores sindicalizados y eventuales del Ayuntamiento de Tenabo se quedan sin cobrar sus salarios, la alcaldesa Mariela Sánchez Espinoza se hace la desaparecida, prometen que habrá pago hasta este martes 2 de diciembre y les piden no hacer bulla, paros laborales, ni declaraciones a los medios.

Un episodio más de burla, cinismo e irresponsabilidad de parte de las autoridades, que a todas luces destila corrupción y el mal manejo de los recursos del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa morenista, que en un año de desgobierno no ha dejado títere con cabeza, ha acabado con la quinta y los mangos, dejando sin un peso las arcas de la Comuna.

Dicen que el hilo siempre se revienta por lo más delgado y por eso es que quienes están pagando los platos rotos son los trabajadores sindicalizados, los eventuales, los de confianza, los de a pie, los que a diario se levantan con el sol para trabajar en las calles , a los que Mariela les ha asignado un pago de mil pesos quincenales y no ganan ni siquiera el salario mínimo.

Por el contrario, dicen los más enterados del asunto, no ocurre lo mismo con los directores y subdirectores, funcionarios de primer nivel, muchos de los cuales ni siquiera son de Tenabo, son venidos de la Ciudad de Campeche o recomendados del ex edil de Hecelchakán, José Dolores Brito Pech, que ganan sueldos escandalosos y que puntualmente están cobrando.

Dicen los tenabeños que el pretexto de Marielita es que no hay dinero en el Ayuntamiento, pero si tiene para cobrar sus 75 mil pesos mensuales, para la adquisición de vehículos, propiedades y hasta para el pago de publicidad en las llamadas “páginas del bienestar” , de matraqueros y aplaudidores, en donde circula videos tratando de justificar lo injustificable.

Del desmadre económico del Ayuntamiento y de los millonarios laudos que dice adeudar, culpa la alcaldesa a las autoridades que le antecedieron en el poder, pero la pedrada se la dirige a los ex priístas, se olvida de la morenista Maria del Carmen Uc Canul y de la panista Karla Uc Tuz, que dejaron millonarias deudas que nunca se supo cómo se pagaron.

En el colmo del cinismo y el descaro, omite reconocer que exalcaldes priistas como Julio Sánchez Caamal (su padre), Wilberth Ruiz Poot, Francisco López Ku, Ponciano Narváez Moo y el panista Manuel Colli Ku, señalados como culpables de la bancarrota están en las nóminas del Ayuntamiento que preside, donde cobran, unos como funcionarios y otros como asesores..

En Tenabo piden se investigue el posible uso del dinero publico para el pago de adeudos de su padre, Julio Sanchez Caamal, acusado de peculado por varios miles de pesos por ejidatarios de Santa Rosa, así como el origen del dinero para el rescate de propiedades del exedil, que en el pasado le fueron arrebatadas por malos manejos en el Ayuntamiento de Tenabo.

Parte de esas maniobras de daños al erario, dicen los tenabeños, la protagoniza el esposo de la alcaldesa, de nombre Francisco Ake Villamonte, quien se está llevando las maletas de dinero, facturando y creando empresas fantasmas para el desvío de recursos, como es el caso de dos empresas una de papelería y otra de productos de limpieza y materiales de construcción, a quienes se les han hecho pagos millonarios.

No son pocos los que piden se investigue el enriquecimiento ilícito en que están incurriendo funcionarios y familiares directos de la alcaldesa, los llamados “nuevos ricos” con la adquisición de propiedades, que sin empacho lucen como una burla a la dignidad y a la pobreza de las familias de Tenabo, que, por el contrario, viven en la miseria y el abandono.

Bueno, pero a propósito de todo este desgarriate en que Marielita ha sumido a la Comuna ¿Qué pitos tocan los señores regidores? Hay morenistas, panistas, priístas, mocistas, de diferentes colores, pero al parecer con los mismos gustos, pues han dejado a la alcaldesa hacer lo que se le pegue en gana, ¿será que les están untando mantequita en sus manos?

Hay les comentaremos…

DE CHILE, DE DULCE Y DE MANTECA

FIESTA DE RICOS, EN TIERRA DE POBRES

En la tierra en donde la mayoría de las familias son campesinas y apenas logran arrancarle al campo el sustento para mal comer, en la tierra en donde las autoridades no le pagan a los empleados del Ayuntamiento, en la tierra en donde existen altos índices de pobreza y el abandono de las autoridades, se anuncia de manera rimbombante para fines de este mes de diciembre, una feria taurina con un cartel espectacular, pero también con precios que resultan una burla y una ofensa para las familias de Tenabo. Un grupo de empresarios locales y foráneos, encabezados por la regidora Alma Rubí García Muñoz, el empresario taurino Rubén Ortega (hijo), Fredy Chi Ku y Carlos Cen Collí, Comité Organizador de estos festejos, anuncian con bombo y platillo la corrida de toros navideña a realizarse el próximo 28 de diciembre, precisamente en el Día de los Santos Inocentes, en donde se programa la actuación del rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y del banderillero Antonio García “El Chihuahua”, con astados de la ganadería de “Marrón” y de Pepe Garfias. Espectacular el cartel, sin duda, como espectaculares son los precios de las entradas a la corrida que serán de 700 pesos por persona, cuando ya habían anunciado que iba a ser de 900, y que aun así resulta inalcanzable para las familias tenabeñas, muchas de las cuales apenas perciben el salario mínimo y en muchos casos ni eso, y para quienes acudir a este espectáculo, representaría desembolsar en un día más de lo que ganan en una quincena. Los empresarios le apuestan a que asistan los foráneos, personas que si puedan pagar su entrada a este espectáculo, pues ante los altos costos de las entradas, los tenabeños se quedarán como los chinitos, “nomás milando” como en su propia casa se realiza lo que les ha dado por llamar “una fiesta de ricos, en tierra de pobres”, una verdadera burla en el Día de los Santos Inocentes Ni más, ni menos.

ABANDONA COLLÍ MARÍN AL PRI EN DZITBALCHÉ

QUE porque se sintió traicionado por la dirigencia priísta que encabeza Alito Moreno y que negoció el triunfo del PRI en las pasadas elecciones en Dzitbalché a favor de Movimiento Ciudadano, QUE porque en el PRI no hay dinero para el financiamiento de las actividades partidistas y que todo salía de su bolsa, QUE porque el PRI pasó a ser la tercera fuerza política a nivel nacional y no tiene ninguna representatividad, el caso es que el excandidato a la alcaldía de Dzitbalché en las pasadas elecciones y hasta hace unos días presidente del PRI Municipal, Felipe de Jesús Collí Marín, renunció al cargo en el tricolor para irse a refugiar a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Conocedores de cómo se las gasta Collí Marín, que no da paso sin guarache, los todavía priístas de hueso colorado y los ciudadanos en general se preguntan ¿qué le habrán ofrecido a Felipe para que deje el partido que lo cobijó durante 38 años? , ¿una candidatura a la alcaldía de Dzitbalché o a la diputación local en el próximo proceso electoral?, ¿un cargo en el gobierno del Estado en caso de que se consume la imposición de Liz Hernández en la Gubernatura del Estado?, ¿una carretada de billetes para la compra de voluntades de cara al próximo proceso electoral? El caso es que, dicen, muy pronto lo veremos con su banderita y su chaleco guinda recorrer las calles del municipio, buscando ingenuos para votar por su nuevo partido en las elecciones del 2027, ahora como parte del partido en donde están los que no roban, no mienten, ni traicionan (¡Ajá!)

DEMANDARÍAN AL EJIDO DE DZITBALCHÉ…

El ejido de Dzitbalché y su autoridad, que encabeza Isaías Dzib Ku, serían demandados ante las autoridades agrarias y de la Fiscalía, por negarse a pagar lo acordado, es decir el 2 por ciento del total de los recursos pagados por Mayakan, algo asi como la cantidad de 570 mil pesos, que se deben a un ingeniero por la realización del plano del gasoducto Los campesinos alegan que no existe ningún acuerdo de asamblea ni por escrito para el pago de este servicio y que solo fue jugada del comisario ejidal, por lo que se niegan a cubrir la cantidad que les exige el ingeniero Manuel Colli Ku, conocido como “El Muñeco”, exalcalde del municipio de Tenabo y encargado de estos trabajos, con quien el comisario hizo el trato. La exigencia de Collí Ku es que le paguen la cantidad de 570 mil pesos, acordado por la realización del plano del ejido en el cual trabajo tres días y por lo que en asamblea los ejidatarios han acordado pagarle solo la cantidad de 5 mil pesos, no más, sin llegarse a un acuerdo, que bien podría ir hasta los juzgados. Esta situación, dicen, ha frenado la dispersión del dinero que entregó Mayakán como indemnización por el paso del gasoducto en tierras del ejido Dzitbalché y en donde cada ejidatario recibiría la nada despreciable cantidad de 40 mil pesos. Sobre el manejo y entrega de los millonarios recursos hay serias acusaciones por corrupción que apuntan al comisario ejidal Isaias Dzib y que, para el deslinde de responsabilidades, los campesinos piden a las autoridades que se investiguen.

HASTA LA PROXIMA….

Comentarios, ofensas, discusiones, elogios y reclamos, dirigirlas a; Camino Real 0724@hotmail.com

#RCR