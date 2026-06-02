POR MOMENTOS AUMENTA EL ÍNDICE DELICTIVO EN CAMPECHE, RECONOCE TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA NACIONAL

El teniente coronel de Estado Mayor de la Guardia Nacional, Francisco Javier Ávalos Martínez, quien desde el pasado 16 de mayo está al frente de la corporación en Campeche, aseguró que la entidad mantiene un “índice delictivo bajo” en comparación con otros estados del país, aunque reconoció que en algunos periodos se han registrado incrementos.

El mando militar señaló que Campeche es un estado “socialmente pacífico” y que la Guardia Nacional coadyuvará con las autoridades locales para mantener la seguridad y la paz social.

“Somos pueblo uniformado, venimos del pueblo y somos del pueblo, y queremos estar en constante conexión con la población, respetando los derechos humanos”, afirmó, al tiempo que aseguró que no han tenido rechazo ciudadano.