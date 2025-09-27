EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DISCURSO CONTRASTA CON REALIDAD.

Insistió en su programa semanal la gobernadora Layda Sansores en que en Campeche disminuye la incidencia delictiva, pero la realidad que se vive en las calles es totalmente opuesta. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, un junio aumentó la percepción de inseguridad entre los campechanos al 69.3%. O sea que 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en Campeche.

El discurso oficial contrasta con la opinión ciudadana, que ve en la Fiscalía y en la policía un foco de corrupción, porque no investigan las denuncias o porque están coludidos con el crimen organizado. Peor aún resulta escuchar a la gobernadora en el Consejo Nacional de Seguridad Pública diciendo que lastiman a su gobierno las estadísticas que presentan. ¿Qué pretende entonces? ¿Que los agraviados no denuncien? ¿Esa es su estrategia para reducir la incidencia delictiva?

Pese a que se han canalizado multimillonarios recursos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la delincuencia se detiene, lo cual nos lleva a considerar, ¿no será que quien está fallando es la titular de esa dependencia, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez? Durante 4 años ha comprobado que no da resultados a los campechanos. ¿Por qué la terquedad en mantenerla a cargo?

LA COMPLICIDAD BERMÚDEZ–MORENA.

Comentábamos que no se puede tapar el sol con un dedo y cuestionábamos qué hará la presidente Claudia Sheinbaum respecto al desfalco del huachicol fiscal perpetrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su editorial “No, no somos iguales”, Elvia Maria Maya Márquez exhibe que la cúpula morenista sabía del historial de Hernán Bermúdez Requena. Sintetizamos.

“Bermúdez Requena sirvió desde 1992 a 6 gobernadores… ninguno se enteró de alguna situación ‘extraña’ o se percató de posibles actos ‘indebidos’… En 1995 y 1998, López Obrador y Layda Sansores, denunciaron presuntas irregularidades cometidas por Bermúdez Requena, ligado a una supuesta red de desvío de recursos… Tiempo después, Layda Sansores asoció a Bermúdez Requena con una banda criminal que operaba en el sureste…

En conferencia matutina del 17 de octubre de 2022, la reportera Dalila Escobar, cuestionó al entonces presidente López Obrador sobre el tema… El expresidente respondió: ‘Adán es un hombre honesto, lo conozco bien, hay muchos ataques de la prensa conservadora’. Si hay un mínimo de congruencia del partido en el poder, habrán de tomar cartas en el asunto para demostrar que no, no son iguales a los partidos que los antecedieron… De otra forma, solo quedará al descubierto que efectivamente no son iguales, sino que pueden ser peores”. La pregunta sigue al aire esperando respuesta: ¿Qué hará la presidente Sheinbaum?