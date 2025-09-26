viernes, septiembre 26, 2025
PROPONE SHEINBAUM PROHIBIR VENTA Y USO DE VAPEADORES Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS CON 8 AÑOS DE PRISIÓN; RICARDO MONREAL PUBLICA LA INICIATIVA

Luego de que la tarde de ayer jueves 25 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa en que se establece sanción de hasta 8 años de prisión por la adquisición, almacenamiento y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, que será turnada a la Comisión de Salud para su análisis, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, publicó la iniciativa.


La reforma, que plantea modificaciones a la Ley General de Salud, establece una pena de entre uno y ocho años de prisión por la “adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores”.


La misma sanción se aplicará a quienes realicen actos de publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores.


Además de enfrentar penas de prisión, la sanción incluirá una multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.


Monreal anunció que “la analizaremos con responsabilidad, y legislaremos para proteger el derecho a la salud de las y los mexicanos”.


Aquí se puede consultar la propuesta: https://ricardomonrealavila.com/…/09/Iniciativa-salud.pdf

