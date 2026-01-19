ANUIES ALERTA PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA UNIVERSIDADES EN 2026

-Inflación rebasa aumento al presupuesto

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior advirtió que el presupuesto federal aprobado para 2026 es insuficiente para sostener a las universidades públicas del país, al no compensar el impacto de la inflación.

El organismo señaló que el incremento autorizado fue de 1.79 por ciento para universidades estatales y de 3 por ciento para las federales, mientras que la inflación estimada es de 3.5 por ciento, lo que implica una reducción real de recursos. Alertó que bajo este escenario no se cubren funciones básicas como docencia, investigación y extensión, ni se cumple la meta de ampliar la cobertura.

La ANUIES indicó que desde 2018 el déficit acumulado en educación superior supera los 50 mil millones de pesos, principalmente en universidades estatales, y advirtió que el presupuesto 2026 no contempla una política salarial para el sector. El llamado fue dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe una reducción en los recursos asignados a las universidades y afirmó que el presupuesto no ha sido recortado, aunque la ANUIES reiteró su preocupación por el panorama financiero del sector en 2026