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TODO ESTÁ BAJO CONTROL PERO HAY QUE SALIR MÁS TEMPRANO PARA IR A LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL, RECOMIENDA SHEINBAUM POR PROTESTAS

Al preguntarle si había preocupación por la llegada de aficionados al estadio para la inauguración de mañana del Mundial de Fútbol, debido a las protestas de maestros, normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y otros colectivos en calles de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no, pues “todo está bajo control”, y recomendó salir más temprano para evitar problemas.

Sin revelar dónde verá la ceremonia, afirmó que estaba segura que llegarán los fans y habrá una buena inauguración, y resaltó que si no puede usarse el Zócalo para ver el evento, habrá 18 sedes gratuitas en la ciudad.

Video: Juan Ortiz.

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