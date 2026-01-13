EN REDES: DECOMISO DE DROGA EN AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN DESTACA EN ACUSACIÓN DE ESTADOS UNIDOS CONTRA MADURO: LATINUS INVESTIGA

En un reporte transmitido a través de Latinus Investiga, el periodista Carlos Loret de Mola expuso que en la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, el papel de México en esta trama es asombrosamente relevante, pues además de los buques de droga, el papel de la embajadora en nuestro país como enlace, los cárteles y los sobornos a políticos mexicanos, resalta que menciona a Campeche, concretamente a Ciudad del Carmen, por el cargamento de 5.5 toneladas de cocaína en un jet que salió del propio hangar presidencial del Aeropuerto “Simón Bolívar” de Venezuela con destino a México, pero fue detectado y asegurado por el Ejército Mexicano en el aeropuerto de la Isla.

Luego, da paso a una investigación donde expone este entramado que, afirma, muestra a México como un país donde los cárteles tienen el control de parte del territorio y de puertos de embarque, es decir, es pieza clave en la red de narcotráfico, cocaína, del depuesto presidente de Venezuela.