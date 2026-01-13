EN REDES: BAJO PRESIÓN FUNCIONARIOS CAMPECHANOS ANTE EL PLAZO DE JUNIO PRÓXIMO PARA DEFINIR SI ASPIRAN A COMPETIR POR ALGÚN CARGO

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció que los funcionarios que aspiren a competir en las elecciones de 2027 deben renunciar a sus cargos a más tardar en junio próximo, si desean participar en las encuestas internas de Morena, la política en Campeche entró en una fase de definiciones.

La medida de la mandataria federal pretende garantizar equidad y evitar el uso de recursos públicos para fines personales. “Que renuncien para que no haya confusión”, subrayó Sheinbaum Pardo, y advirtió que la separación debe ser definitiva y no sólo mediante licencia.

En cuanto a los aspirantes, la lista probable incluye a figuras clave del Gobierno Estatal y del partido oficial: Liz Hernández, secretaria de Gobierno con creciente presencia en actos oficiales; Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar que ha intensificado giras comunitarias; Adda Solís, secretaria de Turismo que busca capitalizar el auge del sector; Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad cuya gestión ha sido objeto de debate público; Memo Novelo, director del Instituto de la Juventud con actividades dirigidas a colectivos de ese sector; Jamile Moguel, directora de la Fundación Pablo García con proyección en el ámbito educativo; Antonio Jiménez, presidente del Congreso del Estado de Campeche y actor clave en la negociación política, y Erick Reyes, presidente de Morena en Campeche y pieza central en la definición de candidaturas.

EL CALENDARIO

El plazo de junio de 2026 adelanta los tiempos electorales y coloca bajo presión a quienes hoy ocupan posiciones estratégicas, pues mantenerse en el cargo significará renunciar a la posibilidad de competir, y dejarlo implicará apostar todo a la arena electoral.

En tanto, la ciudadanía campechana observa con atención este proceso, consciente de que las decisiones de los funcionarios marcarán no sólo la contienda interna de Morena, sino también el rumbo político del Estado hacia 2027.

Tomado de La Neta.