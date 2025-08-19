ENCUENTRAN AL CUXO LUEGO DE CINCO DÍAS DESAPARECIDO; ES TRASLADADO AL HOSPITAL

Escárcega .- Crisanto Priego Nárvaez, conocido como “el Cuxo”, fue hallado con vida hace unos minutos, después de casi cinco días desaparecido en la selva de Silvituc. Fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tan lejos se encontraba de la comunidad.

De acuerdo con información, el Cuxo fue encontrado por pobladores que participaban en la búsqueda. Se encontraba a la orilla de la carretera estatal, aproximadamente a 200 metros antes de llegar al ejido Chan Laguna, en la zona de la Junta Municipal de Centenario.