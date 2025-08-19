ENREDES: DENUNCIA QUE FUE DESPEDIDA COMO MUJER POLICÍA ESTANDO EMBARAZADA Y HOSPITALIZADA TRAS ACCIDENTE CUANDO IBA A SU TURNO

Por supuestas “faltas” en medio de un proceso médico derivado de un accidente que puso en riesgo su embarazo, la expolicía estatal Yoselin Gil Ruiz denunció que hace un año Consejo de Honor y Justicia le dio de baja pese a que estaba hospitalizada, de lo que presentó documentación.

Inicia su publicación con el texto: “Esta fue mi última foto como policía, fue nuestra última guardia… porque mi chinita aún no nacía”.

Relata que el fin de su etapa como agente policiaca se formalizó mientras estaba hospitalizada, tras sufrir un accidente en camino a su turno. Aunque presentó incapacidades médicas en tiempo y forma, señala que el Consejo de Honor y Justicia ignoró la documentación y procedió con su baja definitiva, notificándola mientras aún estaba internada.

Y recrimina: “Hace 1 año el honorable Consejo de Honor y justicia decidió que mi esfuerzo, mi tiempo, mis noches de desvelo, los días de caminar bajo el sol, los momentos perdidos con mi familia y mi trabajo realizado, no valían la pena y que mi baja por “faltas” era lo mejor para la Secretaría”.

“La que debía ser una etapa muy bonita para mí se convirtió en una pesadilla… depresión, ansiedad, impotencia y una bebé que nació muchísimo antes de lo que debía”, expone Yoselin Gil.

También señaló que, pese a haber sido notificada de su baja, se le exigió seguir presentándose hasta que llegara su último día de labores, lo que agravó su situación emocional y económica.

Ruiz concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo de su familia y expresó su esperanza en que “la justicia divina haga su trabajo”, ante lo que considera una falta de justicia legal.

Y surge la pregunta: “¿Emitirá postura la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana?”.