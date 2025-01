SIMULACRO DE PREINSCRIPCIONES DURARÁ HASTA ESTE 19 DE ENERO, ANUNCIAN

Campeche .- El subsecretario estatal de Educación Básica, Roberto Herrera Mass, anunció que ayer inició un simulacro de preinscripciones escolares que se extenderá hasta el 19 de este mes de enero, y cuyo propósito es preparar tanto a padres de familia como a maestros para el periodo oficial que inicia en febrero.



El simulacro se realizará en varias etapas, cada una con fechas específicas para diferentes grupos de estudiantes: el 15 y 16 de enero para hermanos; 16 y 17, hijos de trabajadores; 17 y 18 para los niños que residan en la zona de influencia cercana a cada escuela, y 18 y 19 el general para el resto de los interesados.



Este ejercicio, añadió, tiene como objetivo agilizar el proceso de preinscripción y evitar posibles retrasos en la distribución de libros de texto, pues al no realizarse esta etapa preliminar, los datos no serían capturados y los materiales podrían no llegar a tiempo.



Además, prosiguió Herrera Mass, permite prever la cantidad de maestros necesarios en las escuelas, dependiendo del aumento o disminución de matrículas.

