YUCATÁN: TREN MAYA CONFIRMA “PERCANCE VIAL” EN ESTACIÓN IZAMAL

Usuarios resultaron ilesos; el servicio sigue normal.

El Tren Maya informó que este martes 19 de agosto de 2025, a la 1:48 de la tarde, uno de sus vagones sufrió un “percance vial” al ingresar a la estación Izamal, Yucatán, durante su recorrido de Cancún a Mérida.

Según el comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, el tren 304 presentó un problema en la vía mientras accedía a baja velocidad a los andenes. Los pasajeros fueron trasladados a sus destinos en autobuses.

Asimismo, se activaron los protocolos de seguridad y se integró una Comisión Dictaminadora para investigar las causas del incidente. El servicio del Tren Maya, señaló la operadora, continúa funcionando con normalidad en el resto de las estaciones.

SEGUNDO INCIDENTE EN EL TREN MAYA

Se trata del segundo incidente registrado. El primero ocurrió el 25 de marzo de 2024 cerca de la estación Tixkokob, Yucatán, donde un vagón se salió de las vías. En aquella ocasión no hubo daños materiales ni personas lesionadas, según el comunicado del Tren Maya, y se informó que ya se investigaban las causas.

“El hecho se registró a las 9:30 horas cuando, para ingresar a la estación Tixkokob, los tres primeros vagones del tren D006 pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 km/h, saliéndose de las vías el cuarto vagón. Ante esta situación se procedió a evacuar a nuestros pasajeros para brindarles la atención de transborde, a fin de que continuaran su viaje con destino a Cancún. Este incidente no afectó la operación programada del resto de los trenes.”