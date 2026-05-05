OLA DE CALOR REGRESA: SE PREVÉN MÁS DE 40 °C Y SENSACIÓN DE HASTA 50 °C DESDE MARTES

La región entra nuevamente en una etapa de calor extremo a partir de este martes 5 de mayo de 2026, con temperaturas que rebasarán los 40 grados Celsius y sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 50 grados. La nueva onda cálida se instalará durante varios días, afectando principalmente a Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En zonas del centro, occidente y sur de Yucatán, como Mérida, Izamal y Tikul, el termómetro alcanzará entre 40 y 42 grados, mientras que en Campeche se esperan valores similares y en Quintana Roo cerca de los 40 grados en la zona maya. Aunque durante el fin de semana hubo lluvias que dejaron humedad, ahora solo se prevén precipitaciones aisladas que incrementarán el bochorno.

Las condiciones estarán acompañadas de vientos del sureste con rachas moderadas y brisa marina en costas que podría alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Las mínimas oscilarán entre 23 y 25 grados, manteniendo noches y madrugadas cálidas. La sensación térmica se ubicará entre 45 y 50 grados debido a la humedad, y este ambiente podría prolongarse hasta el Día de la Madre y la próxima semana. Se recomienda mantenerse hidratado, evitar exposición al sol entre 11:00 y 16:00 horas y usar ropa ligera.