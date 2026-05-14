COBACAM CONDICIONA “PUENTE” A QUIENES ACUDAN A SU FESTEJO MAGISTERIAL

En momentos en que padres de familia alzaron la voz para exigir que no sean adelantadas las vacaciones escolares, pues iría en contra de la educación de sus hijos, el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), a cargo del exdiputado César González David, dio prioridad al festejo por el Día del Maestro, pues anunció que quienes asistan este viernes al evento, no laborarán ni ese ni el lunes 18.

De acuerdo con un comunicado emitido hoy por el Cobacam, la asistencia a la sala de fiestas de Fracciorama 2000 no es obligatoria, pero quien no vaya tendrá que presentarse el lunes a cumplir su jornada laboral.

Por último, recomienda firmar la lista de asistencia al acceder a la fiesta, ante lo cual surgen preguntas como: “¿Por qué la “benevolencia” de ofrecer “puente” a quienes acudan al evento?”, “¿Será que González David invitó a la gobernadora Layda Sansores y quiere que el local se llene para quedar bien con ella?”, o “¿pretenden convertir una festividad en un acto político-proselitista?”.