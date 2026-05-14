OPINIÓN:A FUEGO LENTO | CLAUDIA SHEINBAUM EN CAMPECHE | Por Enrique Pastor Cruz Carranza

Se anuncia en la MAÑANERA DEL PUEBLO la gira presidencial este viernes 15 de Mayo al Estado en miseria, pobreza extrema y desprecio federalista, siendo motivo traumático para que la EXTRAORDINARIA GOBERNADORA -ROSTRO FRESCO de la 4 T – LAYDA SANSORES SANROMÁN le pueda “cantar en majadería” Maya e idioma de Cervantes su tragedia de GOBERNAR ENMEDIO DE LA CARENCIA FARAONICA DE ROBAR SIN LÍMITES y tener que completar su dieta con “Tacos Sudados de Canasta” de Chicharrón Prensado y proteína dietética de Frijol- Caviar con gorgojo .

No le vaticininamos la zalamería guinda a ritmo de los espasmos tropicales con música de Arrabales que tanto reconfortaron al TIRANO DE TEPETITÁN, pues Laydita está muy ” cabreada” por no haberle metido las garras al préstamo de los mil millones por culpa de su rebelde líder del Congreso que, ha presumido estar aplicado a los lineamientos del casi RASPUTÍN DE PALACIO NACIONAL JESÚS RAMÍREZ y por ello no teme a LA BESTIA MOTEADA .

El horno no está para bollos, pues a la pandilla que usted conoce bien por sus tropelías en la Alcaldía Álvaro Obregón le han recortado las uñas y puesto bozal con el recorte presupuestal de casi 5 mil millones ( costo – fraude del FALSO TREN LIGERO Y SÍ TROLEBÚS más caro del mundo) conocido como El TROLE DE LOS INVISIBLES pues nunca se ve ningún alma viva en sus trayectorias de colosal derroche de desvergüenza.

¡La niña octogenaria está triste!

Pues es nunca había conocido la pobreza y hoy gobierna Campeche sin las talegas de dinero que vio desde sus primeras excentricidades infantiles en LA CASA BLANCA DEL CACIQUE NEGRO.

No espere Dra. Claudia Sheinbaum Pardo muchos halagos , más falsos que sus aretes de fantasía regalos espontáneos de un pueblo que al ver a LSS pasar en su carruaje de austeridad, le obsequia para no verse en desventaja de glamour y elegancia- como en las Cortes Reales de Francia – frente a ADYTA de turismo donde casi se aplica aquello de “LA bella y la… demás”.

Favor de no venir con gilipolleces de MAGNOS PROYECTOS para sacar de jodidos a todos los campechanos , cuando ya se le agotaron a LA INSURRECTA la bengala de ser oposición chantajista y ahora como gobierno mediocre e inútil no puede reclamar lo que nunca le importó en sus 12 años de Senadora 6 de Diputada Federal y casi cinco de parranda y abusos inéditos de poder .

En Tabasco Layda Sansores es considerada la mejor gobernadora campechana que ha traicionado a la Entidad para favorecer al CÁRTEL TABASCO NUEVA DEGRADACIÓN su brazo ejecutor “LA BARREDORA” que ya decidió quien será el próximo gobernador de Campeche con las siglas de MORENA y si no se acata , conocerá la fuerza de los CAMPECHENCES de la capital ( no los campechanos de los 13 municipios). pues ya cerraron filas TONY CURI , ALITO MORENO, Y LAYDITA al grito de ¡ FUERA MÁSCARAS DE CARNAVAL BURLESQUE POLÍTICO! pues esta Entidad es de ellos y de nadie más activando el invencible PRIMORMOCI HUACHICOLERO.

Esperamos su estancia sea lo menos incómoda posible y en alarde a la sordidez que caracteriza a su nunca subordinada en tiempos de la Jefatura en la CDMX , el chantaje de ” Solamente garantizar el triunfo si ella pone a Pablito , Liz , Astado , Sesito Corrupto Loco o al mismísimo PASHITA LAVALLE, entonces MORENA con todo y ARIADNA MONTIEL, la derrota endosada a Palacio Nacional será igual cuando se perdió más de medio territorio en la CDMX.

¿ You remember Dra. SHEINBAUM?

P. D.

Por simple seguridad DRA.CLAUDIA SHEINBAUM abstenerse a tomar agua de Marañón , consumir las trancas y tacos de cochinita, Cóctel de Pigüa que le ofrezca Gerardito , LA TÍA o la comadre Choca .

Hay muchos santeros, BABALAWO Antillanos que con sus brebajes mantienen dominios en estas tierras de imbéciles sin moral , escrúpulos ni géneros definidos.