CHOCAN MOTOCICLISTAS POR LA RÍA; SÓLO DAÑOS MATERIALES

San Francisco de Campeche.- En la esquina de la calle 16 con avenida Francisco I. Madero, mejor conocida como La Ría, en el barrio de San Francisco, dos jóvenes motociclistas resultaron con golpes leves en el cuerpo tras colisionar.

En el lugar trascendió que uno de los involucrados circulaba a exceso de velocidad, por lo cual al rebasar a otro vehículo no se percató de la otra moto que disminuía su velocidad ante la aproximación del semáforo en rojo, y no pudo evitar el impacto.

Por fortuna ambos resultaron ilesos y llegaron a un acuerdo por medio de la aseguradora del responsable del choque.