jueves, mayo 14, 2026
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IGNORA LAYDA A TORTILLEROS, ACUSA PEDROZA CAMACHO,

El dirigente de la Unión de Productores de la Masa y la Tortilla Ah Kim Pech, José Pedroza Camacho, denunció que el gobierno de Layda Sansores San Román ha ignorado la petición de apoyo realizada desde el mes de abril para frenar la operación irregular de moto-repartidores y comercios que venden tortilla sin cumplir las reglas establecidas.

Explicó que hace casi tres semanas acudió al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia y pedir apoyo para implementar operativos de supervisión, además de una patrulla que permita contener estas prácticas que, asegura, afectan severamente a quienes dependen de la industria de la masa y la tortilla.

Pedroza Camacho señaló que actualmente no solo los moto-repartidores comercializan tortillas de manera irregular, sino también pollerías, tienditas y hasta chicharronerías, situación que calificó como competencia desleal y que continúa creciendo ante la falta de intervención de las autoridades estatales.

El dirigente lamentó que hasta ahora no haya sido recibido por la gobernadora Layda Sansores San Román, aunque advirtió que continuará buscando el diálogo para exponer las afectaciones del sector, incluso si eso implica acudir a los eventos públicos de la mandataria para intentar ser escuchado.

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