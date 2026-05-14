VOCERO PRESUME “POPULARIDAD” DE LAYDA EN REDES

San Francisco de Campeche.- En un intento por contradecir las encuestas nacionales que ubican a su jefa, la gobernadora Layda Sansores, entre los peores gobernadores en aceptación ciudadana, el vocero Walther Patrón Bacab aseguró que la mandataria estatal es “la mejor aceptada en redes sociales, y se ve en el número de seguidores, que es muy alto tomando en cuenta que Campeche es un Estado chico por habitantes”.

Y fue más allá al asegurar, sin aportar cifras, que la gobernadora está en segundo lugar en Facebook y primer lugar en Twitter, hoy X, “de todos los gobernadores de Morena”.