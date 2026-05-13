COMO PAYASOS

Ese desplante de la que ya estaba Lizta a la Chacha Walas, nos confirma que no están bien los del gabinete, que están agarrados del chongo, que ni entre ellos se soportan…

–“¡Qué ridículo hizo el secretario de educación al dar marcha atrás a su ocurrencia de adelantar el fin del calendario escolar para el 5 de junio! Luego de la regañiza que le puso su jefa la Emperatriz Claudia, tuvo que recular y regresar a las fechas originales para que el término del ciclo escolar sea el 15 de julio” se mofó jocosamente el bolero don Memín.

–“Yo por eso digo, respondió doña Chela, que tenemos un Gobierno chimoltrufiesco, pues así como dicen una cosa, dicen otra, pero qué bueno que al menos en este aspecto corrigieron el rumbo equivocado que habían tomado y le dieron prioridad a la educación antes que a los partidos de fútbol. Lo que también creo, es que el titular de la SEP debe ser removido, pues no solo le quedó grande el puesto, sino que tiene acusaciones muy fuertes en el país que gobierna el Trompudo”.

–“Si ustedes consideran que el funcionario de Educación hizo el ridículo, intervino el poeta Casimiro, díganme qué calificativo le ponemos al desplante que la Tía Lizta le hizo a la Chacha Walas. Después de que dio su conferencia de prensa el pasado lunes, la funcionaria se levantó de la mesa e ignoró el intento de abrazo que le quiso dar el vocerito oficial, quien se quedó como payaso sorprendido por el desdén”.

–“Más que una payasada, que la verdad sí lo es, apuntó don Julián, ese desplante de la que ya estaba Lizta nos confirma que no están bien los del gabinete, que están agarrados del chongo, que ni entre ellos se soportan, y que están conscientes de que unos y otros de clavan puñaladas traperas todos los días. Y lo más ridículo es que se la pasan hablando de unidad, pero por dentro están más divididos que nunca”.

–“¿Qué le habrá hecho el Kiwi, alias la Chacha Walas a la Tía Lizta? cuestionó intrigado el bolero don Memín. Sé que uno de los que más han golpeado a esa funcionaria es Juana la Loca, ‘comadre’ de la gobernanta. En su revistilla y en sus redes sociales que maneja con perfiles falsos, el delicadito patiño del programa de los martes le ha pegado con todo a la exaspirante a la gubernatura, se mofa de ella, la insulta y la humilla, así que yo me imagino que cuando la funcionaria lo tenga en frente, le va pegar una sonora cachetada”.

–“La verdad es que ese kankalás de clóset, explotó doña Chela, se la ha pasado traicionando a su jefa la gobernanta. Se entregó de tapete al destapado edil Carmelo, y hasta anda presumiendo que es su compadre, claro, con la esperanza de que reciba los mismos beneficios que le ha dado su comadre la Tía de cabellos rojos. Gran sorpresa se va llevar porque lo van a mandar rotundamente al carajo” aseguró.

–“La verdad de las cosas, reflexionó el poeta Casimiro, es que el gabinete estatal se encuentra fragmentado y confrontado. Ya llegará la hora del ajuste de cuentas, y será entonces cuando a consecuencia de esa confrontación interna, este barco guinda se hunda hasta el fondo del océano de su propia corrupción. Hay que darle tiempo al tiempo para contemplar cómo es que entre ellos mismos se destrozan” vaticinó.