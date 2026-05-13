LO HIEREN CON ARMA EN LA VÍA PÚBLICA; HUYÓ LA PERSONA RESPONSABLE

Ciudad del Carmen.- Sobre la avenida 10 de Julio por calle 15 de la colonia Puntilla, un hombre fue herido con arma blanca y sufrió al menos dos heridas: una a la altura del cuello y otra en una mano. El responsable huyó.

Tras reporte al 911, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para brindar atención al lesionado.

De acuerdo con los socorristas, las heridas no ponían en riesgo la vida de la víctima, por lo cual no era necesario hospitalizarlo. El afectado decidió retirarse por sus propios medios hacia su domicilio ubicado en el fraccionamiento Reforma.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades no dieron a conocer las causas que originaron la agresión.