FE Y DEVOCIÓN EN PROCESIÓN CON LA VIRGEN DE LAS MERCEDES EN CHAMPOTÓN

Champotón.- Entre cánticos y alabanzas, creyentes acompañaron a la Virgen de las Mercedes en la tradicional procesión por tierra, que recorrió parte del malecón y el primer cuadro de la ciudad.


Algunos lo hicieron portando sombrillas, mientras otros soportaron los intensos rayos del sol del mediodía de ayer domingo durante el recorrido. También hubo feligreses a bordo de bicicletas, motos y otros vehículos motrices, todos adornados con globos amarillos y blancos.


Entre voladores y entonación del himno de la Mercedes, la escultura religiosa regresó a la parroquia de Nuestra Señoras de las Mercedes, ubicada en la colonia del mismo nombre.


También participó la Banda de Guerra “Libre Legión Panteras”, y las reinas de las fiestas patronales: Dulce Cosgalla y la niña Lucía Vasconcelos.
Cabe destacar que los festejos a la Virgen concluyen este domingo 28 de septiembre.

