DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO Y REPRESIÓN LABORAL EN EL C5: ESTAMOS UNIDOS CAMPECHANOS

La página “Estamos Unidos Campechanos” difundió mensajes de trabajadores del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) de Campeche, quienes señalaron presuntos actos de hostigamiento laboral y represión dentro de la corporación.

En las quejas, el personal acusa al comandante Mario Alberto Vivas Castillo de obligarlos a asistir a eventos oficiales, bajo la advertencia de que quien no cumpla sería dado de baja o castigado con su reubicación. De manera específica, mencionaron que fueron presionados para acudir a la llegada de la presidenta Claudia, que tendría lugar en la cancha acústica, situación que generó inconformidad entre los elementos.

Además, los denunciantes expusieron que para obtener préstamos en el Issstecam primero deben acudir con la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y solicitar su autorización, pues aseguran que sin esa notificación la institución se los niega. Los afectados consideran este requisito una forma de control y represión hacia los trabajadores, ya que condiciona un derecho que debería ser accesible de manera directa.

Fuente: Estamos Unidos Campechanos