NUEVO ATAQUE A LA PRENSA: DETIENEN A REPORTERO MIENTRAS CUBRÍA ACCIDENTE

El reportero Carlos Tun fue detenido por elementos de la Policía Estatal mientras cubía un accidente mortal ocurrido durante la madrugada de este domingo en la avenida Patricio Trueba y de Regil. La detención fue ordenada por la oficial Alicia Castillo cuando el comunicador documentaba el hecho para su labor informativa.

Tras su arresto, Tun fue trasladado al Juzgado Cívico, donde permaneció retenido por más de seis horas y recuperó su libertad después de pagar una fianza. Los policías argumentaron que el periodista alteraba el orden público durante las diligencias realizadas en el lugar del accidente.

De acuerdo con los registros en video difundidos en redes sociales, el reportero se encontraba fuera del área acordonada y realizaba cobertura periodística. El hecho fue denunciado como un nuevo ataque contra la libertad de prensa y se suma a los cuestionamientos sobre el actuar de la Policía Estatal en Campeche.