LO EJECUTAN EN EL ESTACIONAMIENTO DE UN OXXO EN TILA; ES EL SÉPTIMO CASO DE ESTE MES DE JULIO Y 47 DEL AÑO

Hace unos momentos, en el estacionamiento de la tienda Oxxo ubicada sobre la calle 35 por 42 de la colonia Tila, un hombre fue asesinado a balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados, al parecer a bordo de una moto, dispararon en al menos 6 ocasiones contra la víctima, quien recibió todos los impactos en el cuerpo y perdió la vida en el lugar.

El hecho delictivo de alto impacto fue confirmado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a través de un boletín.

Es la séptima persona ejecutada de este mes de julio y 47 del año.