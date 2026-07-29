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LO EJECUTAN EN EL ESTACIONAMIENTO DE UN OXXO EN TILA; ES EL SÉPTIMO CASO DE ESTE MES DE JULIO Y 47 DEL AÑO

Hace unos momentos, en el estacionamiento de la tienda Oxxo ubicada sobre la calle 35 por 42 de la colonia Tila, un hombre fue asesinado a balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados, al parecer a bordo de una moto, dispararon en al menos 6 ocasiones contra la víctima, quien recibió todos los impactos en el cuerpo y perdió la vida en el lugar.

El hecho delictivo de alto impacto fue confirmado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a través de un boletín.

Es la séptima persona ejecutada de este mes de julio y 47 del año.

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