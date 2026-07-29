“SIN VIDA, PERO CON BUEN ESTADO DE SALUD”; FRASE EN LA MAÑANERA SE HACE VIRAL

Un momento peculiar se vivió durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que al informar sobre el caso de una persona desaparecida, un funcionario señaló que fue localizado “sin v!da y con buen estado de salud”.

La frase causó sorpresa y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la contradicción de los términos. El funcionario explicaba el caso de Jonathan N., quien desapareció el 7 de julio y fue localizado posteriormente, cuando ocurrió el desliz en la manera de comunicar la informació