EN EL SENADO, RUBÉN MOREIRA LLAMA “FACHO” A AMLO Y MORENISTA LE GRITA “MISÓGINO” “LACRA” Y “CÓMPLICE DEL HUACHICOL FISCAL”

En el Senado, en plena una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, llamó “facho” al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante el señalamiento, la diputada de Morena, Andrea Navarro, le gritó desde su escaño: “Fascista, rancio, misógino, lacra, ratero y cómplice del huachicol fiscal”.

Video: @letroblesrosa.