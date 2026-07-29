CODHECAM LIMITA SU ACTUACIÓN EN CASO DE ACTIVISTA EMBARAZADA A “ACOMPAÑAMIENTO”

– Ligia Rodríguez reconoce carencias de atención a mujeres embarazadas dentro del Cereso

Aunque el caso de la activista Yahari Brito ha evidenciado las limitaciones del sistema penitenciario para atender a mujeres embarazadas dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) San Francisco Kobén, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, dejó en claro que el organismo no intervendrá en la solicitud para modificar la medida cautelar, al señalar que esa decisión corresponde exclusivamente al Poder Judicial.

Confirmó que Yahari Brito permanece bajo tratamiento médico y señaló que, debido a la falta de áreas especializadas de manera permanente para la atención de salud reproductiva en los centros penitenciarios, fue necesario su traslado a un hospital especializado.

Respecto a la petición de prisión domiciliaria promovida por la defensa y colectivos, indicó que la Codhecam está impedida constitucionalmente para pronunciarse sobre decisiones jurisdiccionales, por lo que la defensa deberá recurrir a las vías legales correspondientes, al sostener que esa facultad corresponde exclusivamente al Poder Judicial.

La presidenta del organismo agregó que, tras las gestiones realizadas, la Secretaría de Salud apoyó con el suministro de medicamentos requeridos para la atención de la activista, mientras la comisión continuará únicamente con el acompañamiento para vigilar el respeto a sus derechos humanos.