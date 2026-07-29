MORENISTAS DE CEPA Y LUCHADORES DE LA IZQUIERDA ARROPAN LA “NUEVA ERA” DEL VERDE

El Partido Verde Ecologista de México puso en marcha lo que denominó su “nueva era” en Campeche con la presentación del primer bloque de integrantes de su renovada estructura estatal, conformada por perfiles identificados con la izquierda, el obradorismo y la Cuarta Transformación.

Entre los nombramientos destacan morenistas de cepa, luchadores históricos de la izquierda, una exdirigente partidista y personajes cercanos a Aníbal Ostoa Ortega, quienes asumirán responsabilidades estratégicas dentro del instituto político.

En esta primera etapa fueron designados Patricia León López en la Secretaría de la Mujer y Coordinación de Enlaces Municipales; Ramón Gabriel Ochoa Peña en la Secretaría de Operación Política; Rashid Trejo Martínez en la Secretaría de Organización; Raúl Cárdenas Barrón en la Secretaría de Planeación y Operación Territorial; Hugo Mauricio Calderón Arriaga en la Secretaría de Procesos Electorales, y Claudia Esperanza Villalba Calderón en la Coordinación de Activismo Territorial.

El Partido Verde aseguró que estas incorporaciones buscan fortalecer su organización con perfiles de trayectoria, experiencia y compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, al tiempo que adelantó que en las próximas horas continuará presentando a más integrantes de su nueva estructura estatal.