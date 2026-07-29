EL PARTIDO VERDE ANUNCIA SU “NUEVA ERA” EN CAMPECHE

El Partido Verde Ecologista de México anunció el inicio de una nueva etapa en Campeche y adelantó que a lo largo de este día dará a conocer a las mujeres y hombres que integrarán su nueva estructura política en el estado.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el instituto político señaló que los perfiles que serán presentados destacan por su trayectoria, lealtad, compromiso y experiencia, además de compartir los principios de la transformación.

Con este anuncio, el Partido Verde busca fortalecer su organización rumbo a los próximos retos políticos y llamó a la unidad para continuar consolidando su proyecto en Campeche.