SOMOS LA RESISTENCIA | Por: Víctor Améndola Avilés
Para concluir el día y dar punto final al debate de hoy.
¿¿¿Se dan cuenta de algo???
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¿¿¿De que en México la persecución es en contra de figuras de la oposición y no del Oficialismo???
En Campeche, se llegó al extremo.
👉🏻Pozos Lanz video grabado con fajos de dinero, lo hicieron Secretario de SEDUC.
👉🏻A Armando Toledo, mismo caso, fue Secretario de Gobierno.
👉🏻El colmo: Jorge Luis Lavalle Maury es actualmente Secretario del Gabinete estatal aún y con Reloj localizador de la FGR. Un presunto delincuente como parte activa del actual gobierno.
Y en el ámbito federal es muy parecido el tema:
Rubén Rocha Moya es un protegido de López Obrador y de Claudia Sheinbaum: “si caigo yo, caemos todos”, Rocha Moya dixit.
En Campeche, los ÚNICOS periodistas en el Padrón de VPG son los críticos del actual gobierno estatal.
No hay más que esos.
Y son, somos varios.
Hace un año a Héctor de Mauleón, periodista del Universal lo sancionaron con algo similar en Tamaulipas.
¿El delito?
Un artículo donde denunció delitos con nombres y apellidos.
En Campeche hay varios casos también.
Los intentos de censura han sido del conocimiento público. Y hoy, parece, al gobierno del estado le preocupaba que una voz crítica tuviera un Foro mayor y más grande.
En lo particular SÍ es algo de lo que me siento apenado; sé que de cierta forma no es algo que te llene de orgullo, ni a ti ni a tu familia, o a los amigos más cercanos y queridos; por el contrario.
Pero por otro lado sé que son los riesgos de enfrentar a un gobierno depredador y corrupto.
Pero acato las reglas del juego.
Siempre lo he hecho, y esta vez NO iba a ser la excepción.
Por lo demás… las batallas son “mi hábitat” natural. Procuro dar la cara, enfrentar toda situación con entereza; y firmar mis posiciones políticas con mi nombre, apellidos y firma.
Y eso jamás se va a modificar.
Podrán criticarme de muchas muchas cosas; menos de cobardía y de no ser consecuente con mis pensamientos, con mis acciones y con mi discurso.
El día de hoy recibí muchos mensajes.
Prácticamente todos de apoyo y de respaldo. Eso también es aleccionador para mi: algo debo estar haciendo bien.
🥰🥰🥰🥰
Por lo demás… que lluvia tan espantosa cayó hoy!!!
💦 💧 ⛈️ ☔️
Ya les dije que les quiero???
V. Améndola
Rōnin 🥷🏼