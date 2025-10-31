EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 31 DE OCTUBRE DE 2025

EL QUE SE LLEVA, ¿SE AGUANTA?

El lunes comentamos que así como los hombres deben saber respetar a las mujeres, las mujeres deben saber darse a respetar, que el respeto se gana. A sus 80 años sigue sin entenderlo la gobernanta. Visiblemente molesta por las innumerables críticas que recibió su hermanita por su ridículo informe “sensorial”, ofendió a periodistas, calificó de misógino al tío Rich y cantinfleó:

“Don Pirañita diciendo quien sabe que cosa que le escribieron o que dicen que estaba medio tomado. Quien sabe, pero bueno, decía cosas como dije, pero pobrecito, cuanta amargura deben de tener ¿no?, entonces fue hasta como una terapia para ellos. Les sirvió. Así que les agradecemos a todos, a los que nos aplaudieron y a los que no nos aplaudieron, fue verdaderamente un regalo y puso a Laurita pues, la proyectó, nadie sabía quien era ni hermanita Laurita, hace informes musicales.”

Acusa embriaguez la mandataria sin mostrar prueba de ello. Pero si ese hubiese sido el caso, que no olvide que es un estado anímico temporal y pasajero. En cambio su mitomanía, rapacidad, cinismo y desvergüenza son característica genética. Aplaudir ese ridículo informe, así sea de la hermanita, es una falta de respeto a la ciudadanía. Pero como dijimos en el primer párrafo, no sabe darse a respetar. Por cierto, ¿por qué la vistieron de catrina?

INCONGRUENTE PETICIÓN DE LAYDA.

Por cierto, tras su pasado viaje a Holanda, Layda Sansores excusó que visitó a su hija que está pidiendo asilo político en ese país. Que por hacer trabajo periodístico recibió amenazas y decidió exiliarse con sus hijos. Así, la mandataria reconoció y confirmó que es alarmante la inseguridad que se vive en México y que los gobiernos de Morena no pueden garantizar la seguridad de quienes se dedican a esta profesión.

El comentario viene como anillo al dedo ahora que su corrupta Fiscalía General solicitó a Telemar los nombres de todos sus colaboradores. Hacerlo pondría en riesgo a quien se mencione, como ella misma reconoció, y su gobierno no puede garantizarles seguridad. ¿Dónde queda su empatía? Su solicitud es incongruente con lo que expresó hace menos de tres meses.

La hija de Layda Sansores se tuvo que exiliar al verse perseguida y amenazada por haber hecho una denuncia pública contra el sistema judicial en su documental Presunto Culpable, y tampoco su madre gobernadora pudo garantizarle que aquí en Campeche estaría segura. Que sea congruente entonces y deje de pedir nombres a los medios críticos, pues no tienen la fortuna de su hija para exiliarse en Europa.