¡HARTAZGO CONTRA PABLO! CIUDADANOS COLOCAN LETREROS “AMORXBACHE” EN INCONTABLES CALLES EN PÉSIMO ESTADO

Ciudad del Carmen.- Vecinos de distintas colonias han bautizado con ironía las condiciones de las calles del Municipio bajo el nombre de “AmorXBache”, una frase que se ha vuelto viral en redes sociales y resume el hartazgo ciudadano ante la falta de mantenimiento urbano por parte del Ayuntamiento a cargo de Pablo Gutiérrez Lazarus.

Y es que las recientes lluvias han dejado en evidencia el deterioro del pavimento en diversas zonas de la ciudad, donde los baches y encharcamientos se multiplican cada día. Calles de colonias como Renovación, Morelos, Justo Sierra, Insurgentes y San Nicolás, así como avenidas, entre ellas la Corregidora, presentan severos daños, dificultando el tránsito vehicular y peatonal.

Esta situación contrasta con las declaraciones de Gutiérrez Lazarus en el sentido de que su Administración ha realizado más pavimentaciones que cualquier otra gestión anterior. Las imágenes y denuncias ciudadanas muestran un panorama muy distinto: avenidas recién reparadas que ya presentan hundimientos, trabajos inconclusos y vialidades que se han convertido en trampas para ciclistas, motociclistas y automovilistas, ante lo cual vecinos colocaron carteles con frases sarcásticas,dibujos, cubetas, tubos y hasta corazones sobre los baches más notorios y peligrosos, como una forma de protesta que evidencia la incongruencia entre el discurso oficial y la realidad urbana.