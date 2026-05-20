ENCUESTA DE CRIPESO TAMBIÉN UBICA A LAYDA ENTRE LOS PEORES 5 GOBERNADORES

Una nueva encuesta realizada ahora por Cripeso Servicios de Consultoría colocó a la gobernadora Layda Sansores en el top 5 de los gobernadores peor evaluados, al quedar en el lugar 28 con 42.41% de aprobación ciudadana.

Es “superada” por Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur, con 41.01%; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con 40.44%; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, con 38.23%, y David Monreal Ávila, de Zacatecas, con 34.08%. Todos son de Morena.

Este nuevo sondeo confirma que los campechanos se sienten defraudados por el Gobierno morenista de Layda Sansores, que a 5 años de administración sólo presume obras federales mientras la inseguridad, la falta de generación de empleos y la crisis económica asedian continuamente a la entidad.

Información completa: https://cripeso.com/ranking-top-5-gobernadores-de-mexico-2026/